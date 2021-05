Vittime del terrorismo, Manzo (Fondazione Polis): Sostegno a tutti gli innocenti che hanno subìto reati intenzionali violenti (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi, 9 maggio, Giorno della Memoria dedicato alle Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano e concreto a favore dei familiari di queste stesse Vittime. E lo facciamo lasciandoci guidare dalla loro compostezza e dalla loro dignità, dal loro desiderio di giustizia e dal loro esempio”. Così la vicepresidente della Fondazione Polis della Regione Campania Rosaria Manzo, che ha partecipato alla cerimonia commemorativa al Senato alla presenza del Presidente Mattarella in rappresentanza dei familiari delle Vittime della strage del treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984 (16 furono i morti di quell’attentato terroristico, 267 i feriti). “Far memoria di tutte le Vittime del terrorismo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) “Oggi, 9 maggio, Giorno della Memoria dedicato alledele delle stragi di tale matrice, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano e concreto a favore dei familiari di queste stesse. E lo facciamo lasciandoci guidare dalla loro compostezza e dalla loro dignità, dal loro desiderio di giustizia e dal loro esempio”. Così la vicepresidente delladella Regione Campania Rosaria, che ha partecipato alla cerimonia commemorativa al Senato alla presenza del Presidente Mattarella in rappresentanza dei familiari delledella strage del treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984 (16 furono i morti di quell’attentato terroristico, 267 i feriti). “Far memoria di tutte ledel...

virginiaraggi : Oggi rendiamo omaggio ad Aldo Moro, nel 43° anniversario del ritrovamento del suo corpo. Roma non dimentica le vitt… - mariocalabresi : Quest’anno il Giorno della Memoria delle vittime del #terrorismo e delle stragi coincide con la #FestadellaMamma, q… - ItaliaViva : Questa mattina in via Caetani anche Italia Viva ha deposto una corona in memoria di #AldoMoro. In ricordo di tutte… - MutiCarla : RT @Ghigliottina: ??? #9maggio: oggi è la Giornata della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi. Sono passati 43 anni dall'ucc… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Giornata vittime del terrorismo, Fico: “Chiederò di rimuovere il segreto da nuovi documenti” -