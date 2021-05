Vigorito scatenato: “Mazzoleni ammazza le squadre del sud” (Di domenica 9 maggio 2021) Oreste Vigorito è un fiume in piena. Il Benevento perde contro il Cagliari e il patron dei campani si sfoga contro Mazzoleni ed il VAR. Oreste Vigorito scatenato nel post partita di Benevento-Cagliari. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport: “Rabbia? Io credo che con i vostri mezzi abbiate visto l’episodio. Per una volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Oresteè un fiume in piena. Il Benevento perde contro il Cagliari e il patron dei campani si sfoga controed il VAR. Orestenel post partita di Benevento-Cagliari. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport: “Rabbia? Io credo che con i vostri mezzi abbiate visto l’episodio. Per una volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ????#BeneventoCagliari, #Vigorito scatenato: 'Vorrei chiedere a #Mazzoleni perché non ha chiamato il Var quando doveva… - milanista81 : RT @calciomercatoit: ????#BeneventoCagliari, #Vigorito scatenato: 'Vorrei chiedere a #Mazzoleni perché non ha chiamato il Var quando doveva… - calciomercatoit : ????#BeneventoCagliari, #Vigorito scatenato: 'Vorrei chiedere a #Mazzoleni perché non ha chiamato il Var quando dov… - pietrobarto : Vigorito scatenato, mai rigore su Viola che si butta. Lui comunque apprezzabile - Naples___ : @antofns Vigorito scatenato! Scippata una permanenza in A ! #BeneventoCagliari @ZZiliani @Pistocchi -