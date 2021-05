VIDEO Giro d’Italia 2021, Tim Merlier vince la seconda tappa, Filippo Ganna rafforza la Maglia Rosa (Di domenica 9 maggio 2021) seconda tappa dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, domenica 9 maggio: si è appena conclusa la frazione, la prima in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km, che ha visto trionfare Tim Merlier. La Maglia Rosa della classifica generale e quella bianca della graduatoria riservata ai giovani si rafforzano sulle spalle di Filippo Ganna, che sprinta al traguardo volante e guadagna tre secondi su tutti i suoi inseguitori. L’azzurro vuole tenere il più a lungo possibile il simbolo del primato. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, domenica 9 maggio: si è appena conclusa la frazione, la prima in linea, con partenza da Stupinigi (Nichelino) ed arrivo a Novara dopo 179 km, che ha visto trionfare Tim. Ladella classifica generale e quella bianca della graduatoria riservata ai giovani sino sulle spalle di, che sprinta al traguardo volante e guadagna tre secondi su tutti i suoi inseguitori. L’azzurro vuole tenere il più a lungo possibile il simbolo del primato. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTS...

giroditalia : ?? @GannaFilippo has won in Turin, taking the Maglia Rosa! ?? @GannaFilippo vince a Torino e si prende la Maglia Ro… - giroditalia : Turin in ready ?? | Torino è pronta ?? #Giro - giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Giro ?? 2ª tappa #Merlier si aggiudica la prima volata del #GiroDItalia 2021. Seconda posizione per #Nizzolo Guarda il video… - josea1977 : RT @giroditalia: ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ultimo km… -