VIDEO Benevento | Foggia contro Mazzoleni | “Hai la coscienza sporca | il leggero contatto lo devi rivedere”

(Di domenica 9 maggio 2021) Ilcade al 'Vigorito' e la salvezza si allontana.Pesante sconfitta delil Cagliari nello ssalvezza andato in scena questo pomeriggio al "Vigorito", che riduce ai minimi termini le chance salvezza della compagine giallorossa, a tre giornate dalla fine del campionato.Una sfida in cui non sono mancate le polemiche, sollevate dalla società campana per un rigore tolto a Viola, dopo il richiamo dell'arbitroal Var. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il presidente dei sanniti Oreste Vigorito "Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne: non ho mai parlato di ...

"E' una vittoria importante in un campo difficile. Abbiamo sofferto, la squadra è cresciuta, ci meritiamo questi risultati. Questa è una vittoria meritata". A parlare è Semplici dopo la vittoria sul c ...