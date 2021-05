Verona-Torino | Nicola | “Rammarico per il pari | crediamo di poter raggiungere la salvezza”

(Di domenica 9 maggio 2021) “Partita davvero molto tosta, giocare aè molto difficile. Se non si è disposti a lavorare bene sulle seconde palle, normale che si possa far fatica. C’èper il pareggio, perché siamo andati in vantaggio a pochi minuti dal termine, ma l’1-1 è sostanzialmente giusto per la dinamica della partita. I ragazzi sono bravi, stanno dando tutto quello che hanno e si stanno allenando al meglio. Stiamo cercando di crescere e migliorare sotto tutti i punti di vista, vedo abnegazione. Adesso accantoniamo velocemente questa partita e ci preamo per il prossimo appuntamento, sicuramente tosto. L’idea è quella di partecipare con sei uomini alla fase offensiva. Ilha dei numeri importantissimi sul gioco rapido e sulla capacità di accettare l’uno contro uno. Bisogna dare merito agli avversari, meritano i punti ...

Commenta per primo Hellas1 - 1 Pandur 6,5: tiene a galla i suoi soprattutto nel secondo tempo, anche se nel gol subito può poco. Dawidowicz 6: buona la fase di interdizione, con qualche errore di precisione in ...Commenta per primo Hellas1 - 1 Sirigu 6,5: stringe i denti dal suo dolore fisico e vola in più occasioni salvando il risultato. Poco può sul gran tiro di Dimarco. Buongiorno 6,5: come il suo compagno opposto, ...VERONA (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Torino. Gara bella ed esaltante che avvicina i granata alla salvezza e che lascia un pò di amaro in bocca alla squadra di Juric, poco concret ...Succede tutto nella ripresa: a Vojvoda risponde Dimarco. VERONA (ITALPRESS) - Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Torino. Gara bella ed esaltante che avvicina i granata alla salvezza e che lascia un ...