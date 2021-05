Verona, Juric: «Il pareggio ci sta stretto, abbiamo creato tantissimo» (Di domenica 9 maggio 2021) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN dopo il match contro il Torino. Le sue parole Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Torino. Le sue parole. «Se il pareggio ci sta stretto, viste le oltre 10 occasioni da gol create? Sì, perché abbiamo giocato una partita strepitosa, dominando, costruendo tante palle-gol, facendo bene veramente sotto ogni aspetto: gioco, superiorità tecnica, aggressività. Il nostro unico rammarico è quello di non essere riusciti a segnare di più, perché abbiamo creato veramente tanto e a mio parere la partita sarebbe potuta finire anche 5-0 per noi. Nota di merito per Kalinic, che rientrava dopo tanto tempo e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN dopo il match contro il Torino. Le sue parole Ivan, tecnico dell’Hellas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Torino. Le sue parole. «Se ilci sta, viste le oltre 10 occasioni da gol create? Sì, perchégiocato una partita strepitosa, dominando, costruendo tante palle-gol, facendo bene veramente sotto ogni aspetto: gioco, superiorità tecnica, aggressività. Il nostro unico rammarico è quello di non essere riusciti a segnare di più, perchéveramente tanto e a mio parere la partita sarebbe potuta finire anche 5-0 per noi. Nota di merito per Kalinic, che rientrava dopo tanto tempo e ...

