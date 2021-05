Verona | Dimarco | «Ho lavorato tantissimo col mister e penso di essere migliorato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino: queste le sue parole Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Le sue parole. MATCH – «La squadra ha fatto un’ottima partita, abbiamo preso gol sull’unico vero tiro in porta che il Torino ci ha fatto. Volevamo vincere ma questo è un punto che ci serve per cercare di finire al meglio questo campionato». CRITICHE – «Le critiche nell’ultimo periodo? Ci sta dopo che abbiamo perso un po’ di partite ma vorrei che la gente potesse vedere come ci alleniamo durante gli allenamenti, come diamo l’anima per questa maglia. Ilfa le sue scelte, siamo 25 giocatori ed ognuno deve dare il massimo. Per me è uguale se parto dall’inizio o a gara in corso. L’importante è che abbiamo pareggiato questa partita». DIFESA A TRE – ...