"Vendeva l'accesso a Putin per soldi". Scandalo reale (e inquietante): beccato il cugino della Regina

Una sequela di scandali non fanno che mettere in imbarazzo la Regina Elisabetta e la Royal Family. L'ultimo in ordine cronologico e forse anche per importanza riguarda il cugino di Elisabetta II, il principe Michael di Kent, beccato in attività che Il Tempo definisce "pericolose". Il nobile è stato registrato di nascosto mentre dava la sua disponibilità a utilizzare il suo status di membro della Famiglia reale britannica in cambio per un profitto personale, cinquantamila sterline, e nella trattativa spuntava l'accesso da parte di Michael al presidente russo Vladimir Putin. Lo scoop è stato rilanciato dal Sunday Times e dal Channel 4 che hanno addirittura pubblicato i video che lo incriminano.

