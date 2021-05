Vela | a Salò Antonio Squizzato domina la 1^ Regata Nazionale 2 4 mR

Leggi su nonsolonautica

(Di domenica 9 maggio 2021) La stagione della Canottieri Garda ha preso il via l’8 e il 9 maggio nel golfo dicon la 1^2.4 mR,ta da, portacolori della Canottieri nonché pluricampione italiano ed europeo in questa classe, è rimasto in testa alla classifica in tutte le prove, tranne in una che è poi stata scartata. Lo segue il tedesco Christian Bodler, che ha totalizzato tredici punti, mentre al terzo posto è salito Davide Di Maria, altro atleta della Canottieri Garda, con diciassette punti. 1^2.4 mR, i partecipanti Tra i sedici partecipanti in gara, provenienti da tutto il nord Italia, alcuni atleti paralimpici tra cui appuntoe Davide ...