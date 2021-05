Vaticano: nasce gruppo su 'scomunica alle mafie' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Per onorare Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, che ha esercitato coraggiosamente la professione come missione laicale, presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato costituito un gruppo di lavoro sulla 'scomunica alle mafie', con l'obiettivo di approfondire il tema, collaborare con i Vescovi del mondo, promuovere e sostenere iniziative." Lo comunica oggi una nota del Dicastero, in coincidenza con la cerimonia di Beatificazione ad Agrigento del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990. Nel gruppo figurano Vittorio V. Alberti, "officiale" del Dicastero dello Sviluppo umano e coordinatore, l'ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, don Luigi Ciotti, presidente di Libera, don Marcello Cozzi, don ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Per onorare Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa, che ha esercitato coraggiosamente la professione come missione laicale, presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale è stato costituito undi lavoro sulla '', con l'obiettivo di approfondire il tema, collaborare con i Vescovi del mondo, promuovere e sostenere iniziative." Lo comunica oggi una nota del Dicastero, in coincidenza con la cerimonia di Beatificazione ad Agrigento del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990. Nelfigurano Vittorio V. Alberti, "officiale" del Dicastero dello Sviluppo umano e coordinatore, l'ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, don Luigi Ciotti, presidente di Libera, don Marcello Cozzi, don ...

Advertising

globalistIT : Ecco chi ne fa parte #vaticano #Livatino #mafie - GDS_it : Livatino beato, in Vaticano nasce il gruppo per la 'scomunica delle mafie' - AnsaSicilia : Livatino: nasce in Vaticano gruppo su 'scomunica mafie'. Con Pignatone, Bindi, mons. Pennisi e don Ciotti | #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Livatino: nasce in Vaticano gruppo su 'scomunica mafie': (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 09 MAG - Per… - marcobava : FILIPPO DI GIACOMO: DA DOVE NASCE QUELL'INVINCIBILE PRESSAPOCHISMO CHE CONDUCE IL VATICANO A... -