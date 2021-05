(Di domenica 9 maggio 2021)ha iniziato più di quindici anni fa suonando il basso in un gruppo. Poi il basso l’ha venduto su eBay, è finito su un’isola greca, mentre ilcontinua a uscire dalla sua musica sotto forma di fede più che di suono: “Da giovane ho incontrato vari Sanper strada. Persone che vivevano senza un soldo in tasca, né tantomeno in banca, apertamente contro il sistema sociale, sole con il proprio corpo. Testimoniavano, con la propria vita, l’assoluto: l’idea che ci fosse un modo di salvarsi l’anima. Non erano preti. Anzi non appartenevano a nessuna grande religione costituita. Erano. Estati iSandella mia vita”. Dopo dieci anni con le Luci delle centrale elettrica – nome di un gruppo ...

italialcentro : RT @HuffPostItalia: Vasco Brondi: 'I punk sono veri San Francesco. Fedez? Un'anomalia: ha detto ciò che sentiva' - Parfen_Rogozin : RT @HuffPostItalia: Vasco Brondi: 'I punk sono veri San Francesco. Fedez? Un'anomalia: ha detto ciò che sentiva' - HuffPostItalia : Vasco Brondi: 'I punk sono veri San Francesco. Fedez? Un'anomalia: ha detto ciò che sentiva' - cara_MiLibri : RT @Urlibro: Ascoltare, guardare, sfogliare ??#UclSundayPress???parla di libri al di là della lettura e ?? Da @TuttoLibri #LaTregua letto da… - Milena_cara : RT @Urlibro: Ascoltare, guardare, sfogliare ??#UclSundayPress???parla di libri al di là della lettura e ?? Da @TuttoLibri #LaTregua letto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Brondi

ha iniziato più di quindici anni fa suonando il basso in un gruppo punk. Poi il basso l'ha venduto su eBay, è finito su un'isola greca, mentre il punk continua a uscire dalla sua musica ...Not for me / Rachele Bastreghi Nothing's Easy But You And Me / The Reverend Peyton's Big Damn Band Ci abbracciamo /The end of the game / Weezer Love should Come With A Warning / Van ...Il cantautore all'HuffPost. "L'Italia? Ha dimostrato più volte di sapere sbucare fuori dalla catastrofe togliendosi disinvoltamente la polvere dalla giacca" ...Il cantautore torna dopo quattro anni con il primo album a suo nome dopo l'esperienza Le Luci Della Centrale Elettrica ...