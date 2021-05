Varese celebra il suo patrono Onorificenza al professor Grossi

(Di domenica 9 maggio 2021) di Lorenzo Crespihato il suoSan Vittore. Anche quest'anno è stata una festa in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria. Nessun corteo dunque: lezioni si sono ...

IL GIORNO

Il premio è stato conferito al professor Paolo Grossi, direttore del reparto Malattie infettive dell'Ospedale di Circolo di. È stato premiato per "la sua indiscussa professionalità e ...In diretta dalla parrocchia di Sant'Agata a Bulgarograsso (Diocesi di Milano, provincia di) ... Il 9 maggio il Santuariola sua festa. Dal Santuario mariano del Tindari (Messina) il ...Varese ha celebrato il suo patrono San Vittore. Anche quest’anno è stata una festa in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. Nessun corteo dunque: le celebrazioni si sono limitate alla messa ...Monsignor Luigi Panighetti nell'omelia: «La tragedia della pandemia deve stimolarci a partire consapevoli delle dimensioni antropologiche della fragilità, del bisogno di cooperazione, della solidariet ...