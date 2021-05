Vangelo del giorno | Giovanni 15 | 9-17 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 maggio 2021. - DisciplesDu : Vangelo del Giorno 'Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici'. Dal Vangelo… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 9 maggio 2021. - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 9 maggio 2021. - hickoryhill8520 : RT @hickoryhill8520: Cogliete tutte le occasioni possibili per parlare agli altri del Vangelo, e comportatevi saggiamente nei vostri rappor… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Servizio Informazione Religiosa

... il Mazdeismo, che secondo ildi Matteo giunsero a Beltemme, condotti dagli astri, per ...sono idealmente rappresentati dal bizantino Giorgio Gemisto Pletone (riferimento culturale assoluto...Peccato che in tutto ilmanchi un versetto che consigli di cedere alle tendenzemomento. 'Non si vede proprio', osservava in proposito il compianto cardinale Giacomo Biffi, 'come si possa ...Il 9 maggio 1993 papa Giovanni Paolo II si trovava in visita pastorale in Sicilia. Prima di celebrare la Santa Messa presso la Valle dei Templi di Agrigento – una messa destinata a passare alla storia ...Il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento in un'intervista esclusiva sul giudice Rosario Livatino, il primo magistrato beato della storia della Chiesa ...