Vanessa Incontrada tra cinema e televisione: la carriera, tappa dopo tappa, dell’attrice e showgirl (Di domenica 9 maggio 2021) Attrice, showgirl e conduttrice televisiva, nel corso della sua carriera Vanessa Incontrada ha incrociato le tappe della televisione, dello spettacolo e non solo. Tante le esperienze sul grande e piccolo schermo che l’hanno resa celebre al grande pubblico: dal film Tutte le donne della mia vita alla partecipazione a Don Matteo 10. Vanessa Incontrada e il debutto in tv Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano e madre catalana. La sua carriera inizia da giovanissima, prima come indossatrice a soli 17 anni, poi come modella a Milano, dove si trasferì nel 1996. L’incontro con la televisione avviene 2 anni dopo con il programma Super in onda su Italia1. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 maggio 2021) Attrice,e conduttrice televisiva, nel corso della suaha incrociato le tappe della, dello spettacolo e non solo. Tante le esperienze sul grande e piccolo schermo che l’hanno resa celebre al grande pubblico: dal film Tutte le donne della mia vita alla partecipazione a Don Matteo 10.e il debutto in tvè nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano e madre catalana. La suainizia da giovanissima, prima come indossatrice a soli 17 anni, poi come modella a Milano, dove si trasferì nel 1996. L’incontro con laavviene 2 annicon il programma Super in onda su Italia1. ...

