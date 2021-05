Vanessa Incontrada, chi è il marito e il figlio Isal? (Di domenica 9 maggio 2021) Scopriamo tutti i segreti di Vanessa Incontrada, dagli inizi della carriera fino alla sua vita privata in compagnia del compagno e dei figli. Nasce il 24 novembre del 1978 a Barcellona, sotto il segno del Sagittario. Sin da giovane conquista il piccolo e il grande schermo grazie alla sua solarità, la sua simpatia e la sua bellezza prorompente. Acquisisce notevole notorietà quando conduce il programma Zelig, in coppia con Claudio Bisio, show grazie al quale emergono le doti di cantante, presentatrice e conduttrice. Di recente, nel 2019, ha condotto anche lo show Vent’anni che siamo italiani in compagnia di Gigi D’Alessio. Nel 2020 torna protagonista su Rai 1 di un’intensa fiction in 3 serate, intitolata Come Una Madre, da domenica 2 febbraio in prima serata. Accanto a lei Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli. marito e ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 9 maggio 2021) Scopriamo tutti i segreti di, dagli inizi della carriera fino alla sua vita privata in compagnia del compagno e dei figli. Nasce il 24 novembre del 1978 a Barcellona, sotto il segno del Sagittario. Sin da giovane conquista il piccolo e il grande schermo grazie alla sua solarità, la sua simpatia e la sua bellezza prorompente. Acquisisce notevole notorietà quando conduce il programma Zelig, in coppia con Claudio Bisio, show grazie al quale emergono le doti di cantante, presentatrice e conduttrice. Di recente, nel 2019, ha condotto anche lo show Vent’anni che siamo italiani in compagnia di Gigi D’Alessio. Nel 2020 torna protagonista su Rai 1 di un’intensa fiction in 3 serate, intitolata Come Una Madre, da domenica 2 febbraio in prima serata. Accanto a lei Sebastiano Somma, Giuseppe Zeno e Katia Ricciarelli.e ...

