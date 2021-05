“Vamò a Gazàrnola” e “Rumba Puro Oro Anthem | due nuovi brani per Maluma

Leggi su lopinionista

(Di domenica 9 maggio 2021) Disponibili in digitale i duesingoli della superstar mondiale della musica latina. Il 5 marzo 2022 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago Sono disponibili in digitale i duedell’idolo della musica latina mondiale” (https://SMI.lnk.to/VamoaGozarnola) e “Oro)” feat. The Sun (https://SMI.lnk.to/). I duearrivano dopo il successo del visual album #7DJ (7 Days in Jamaica), con cuiha inaugurato il suo 2021: 7e 7 video connessi tra di loro, per un viaggio audiovisivo nel cuore della Jamaica. L’album contiene anche collaborazioni con musicisti e con rinomati artisti Jamaicani come ...