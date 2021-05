(Di domenica 9 maggio 2021)glidi. Anche a Napoli la situazione è complessa, sono terminate le scorte e gli hub resteranno chiusi almeno fino a mercoledì. Laha esaurito tutti glidisponibili del mese diper vaccinarsi con il siero americano. Nelquindi nelle prossime tre settimane non ci si potrà prenotare per l’inocune delperché tutte le dosi disponibili sono esaurite. Rimangono ancora disponibili 100miladi prenotazione per ilAstraZeneca e il monodose di Johnson & Johnson. ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONISSIME NOTIZIE - Il vaccino Pfizer ha un'efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o su… - fattoquotidiano : Vaccino Pfizer, Regione Lazio: “Esauriti gli slot di maggio”. La Asl di Napoli finisce le scorte: gli hub chiudono… - MediasetTgcom24 : Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 202… - genovesergio76 : RT @ilgiornale: La vittima è deceduta nel parcheggio del Centro vaccinale mentre attendeva che anche la figlia ricevesse la seconda dose de… - stefano_sava : RT @ilgiornale: La vittima è deceduta nel parcheggio del Centro vaccinale mentre attendeva che anche la figlia ricevesse la seconda dose de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Leggi ancheCovid in Italia: situazione e numero di vaccinati in tempo reale La mappa del ... Segono- BioNTech , Sinopharm , Moderna , Sputnik V , Sinovac e Johnson&Johnson . A livello ...Proprio ieri la Commissione ha annunciato che l'Unione Europea acquisterà fino a 1,8 miliardi di dosi in più delda/BioNTech. - Per il momento la Commissione Europea ha deciso di non ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la stipula del contratto con l’azienda farmaceutica Pfizer per l’acquisto di altri 1,8 miliardi di dosi del vaccino Pfizer- ...Vaccino Pfizer, regione Lazio: Esauriti slot di maggio. A Napoli sono terminate le scorte e gli hub resteranno chiusi fino a mercoledì.