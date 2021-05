Vaccino Covid Lazio, prenotate tutte le dosi Pfizer di maggio (Di domenica 9 maggio 2021) Esauriti gli slot disponibili a maggio per prenotare il Vaccino Pfizer nel Lazio. “Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del Vaccino Pfizer per il mese di maggio, prenotate tutte le dosi disponibili. Sono disponibili ancora per il mese di maggio 100mila slot di prenotazione per il Vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson” comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. “Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini. Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi slot disponibili. Raggiunte, ad ora, 2.276.057 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Esauriti gli slot disponibili aper prenotare ilnel. “Sono esauriti gli slot disponibili per la prenotazione delper il mese diledisponibili. Sono disponibili ancora per il mese di100mila slot di prenotazione per ilAstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson” comunica l’Unità di Crisidella Regione. “Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i vaccini. Ricordiamo che tutti i vaccini sono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi slot disponibili. Raggiunte, ad ora, 2.276.057 ...

