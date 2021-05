Vaccino AstraZeneca, l’Ue non rinnova il contratto: gli effetti sul piano vaccinale (Di lunedì 10 maggio 2021) Previste 7 milioni di dosi del Vaccino Covid AstraZeneca entro fine giugno: saranno le ultime. La Commissione Ue ha deciso di non rinnovare il contratto. In Campania hanno appena terminato le dosi Pfizer in anticipo sulle consegne del preparato Leggi su corriere (Di lunedì 10 maggio 2021) Previste 7 milioni di dosi delCovidentro fine giugno: saranno le ultime. La Commissione Ue ha deciso di nonre il. In Campania hanno appena terminato le dosi Pfizer in anticipo sulle consegne del preparato

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Covid, Breton: “L’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca” - SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - statodelsud : Vaccino Covid, Breton: “L’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca” - Pino__Merola : Vaccino Covid, Breton: “L’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca” -