Vaccini | Veneto supera 2 mln di somministrazioni

Advertising

you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che a essere più avanti nella campagna vaccinale è il #Veneto con 91 p… - zazoomblog : Vaccini Abruzzo Basilicata Calabria Campania e Puglia oltre i target. Bene Veneto Lazio e Lombardia - #Vaccini… - Sgiardule : RT @babetta123: Caso vaccini:anziana muore di infarto Veneto - - babetta123 : Caso vaccini:anziana muore di infarto Veneto - - News24Italy : #Vaccini anti-Covid, i dati aggiornati con le somministrazioni a Padova e in Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Veneto

Ilsupera la soglia di due milioni di vaccinazioni, pur rallentando leggermente il ritmo nelle ultime 24 ore, con 39.805 somministrazioni effettuate ieri, che portano il totale a 2.013.974. ...Coronavirus in, i dati di oggi 8 maggio, diffusi dalla Regionenel bollettino delle ore 17. I nuovi positivi da ieri sera sono stati 545 e 2 le vittime (nella notte) per un totale di 11.420 decessi dal febbraio 2020. Da sottolineare che durante la giornata ...Il Veneto supera la soglia di due milioni di vaccinazioni, pur rallentando leggermente il ritmo nelle ultime 24 ore, con 39.805 somministrazioni effettuate ieri, che portano il totale a 2.013.974. (AN ...La capacità di presentarsi uniti ci ha portato dei vantaggi con le persone dall'estero ma via coprifuoco e green pass ...