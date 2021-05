Vaccini Lazio, Pfizer «tutto esaurito» per maggio: disponibili 100 mila slot di prenotazione per AstraZeneca e Johnson (Di domenica 9 maggio 2021) Sono tutti esauriti gli slot disponibili per la prenotazione del Vaccino Pfizer per il mese di maggio nel Lazio. Sono state prenotate infatti tutte le dosi disponibili, mentre restano a disposizione 100 mila slot di prenotazione per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson e Johnson. «Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati gli slot di prenotazione di tutti i Vaccini – precisa la Regione – Ricordiamo che tutti i Vaccini sono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi slot disponibili». Per ciò che riguarda i numeri del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021) Sono tutti esauriti gliper ladel Vaccinoper il mese dinel. Sono state prenotate infatti tutte le dosi, mentre restano a disposizione 100diper il vaccinoe il monodose di. «Con i prossimi arrivi verranno ulteriormente alimentati glididi tutti i– precisa la Regione – Ricordiamo che tutti isono sicuri ed efficaci. È importante prenotare i primi». Per ciò che riguarda i numeri del ...

