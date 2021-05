Vaccini in Toscana, over 60: intesa coi medici di famiglia. Come cambia il meccanismo di prenotazione (Di domenica 9 maggio 2021) Il nuovo accordo con la Regione permette un doppio binario per fissare un appuntamento. Le altre novità Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 9 maggio 2021) Il nuovo accordo con la Regione permette un doppio binario per fissare un appuntamento. Le altre novità

Advertising

infoitinterno : Covid, Toscana: per rilanciare le prenotazioni dei vaccini, medici di famiglia anche per i 60enni - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: Età media dei contagiati #COVID in #Toscana sotto i 40 anni, ma cala il numero dei contagi. Da domani prenotano per il #… - rep_firenze : Covid, Toscana: per rilanciare le prenotazioni dei vaccini, medici di famiglia anche per i 60enni [di Michele Bocci… - viaggiefiabe : #Vaccini #Toscana #Giani, sono io che non capisco l'italiano? Giani: 'Il generale Figliuolo ha dato il via alle… - ravengjrl : tutti che state prenotando per i vostri genitori a quanto pare la Toscana è cessa e metterà i vaccini per i cinquantenni tra qualche giorno -