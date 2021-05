Vaccini in Toscana, over 60: intesa coi medici di famiglia. Come cambia il meccanismo di prenotazione (Di domenica 9 maggio 2021) Il nuovo accordo con la Regione permette un doppio binario per fissare un appuntamento. Le altre novità Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 9 maggio 2021) Il nuovo accordo con la Regione permette un doppio binario per fissare un appuntamento. Le altre novità

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - Maddy20172619 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - bizcommunityit : Vaccini: verso apertura prenotazioni per 61-62enni toscani - Toscana - AndreaChnd : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, a Massa Carrara 23enne riceve 6 dosi per errore #vaccini - ApMdp : Vaccini: verso apertura prenotazioni per 61-62enni toscani - Toscana - -