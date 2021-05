Vaccini, Breton: “La commissione Ue non ha rinnovato contratto con AstraZeneca dopo giugno. Vedremo che succede” (Di domenica 9 maggio 2021) Nessun rinnovo, almeno per ora. La commissione europea non ha rinnovato l’ordine di Vaccini anti Covid ad AstraZeneca, l’azienda anglo svedese contro cui nelle settimane scorse è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato Interno, Thierry Breton, a France Inter: “Noi non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno. Vedremo che succede”. Nei giorni scorsi il portavoce per la Salute della commissione europea, Stefan de Keersmaeckern aveva annunciato che la commissione aveva avviato “un’azione legale contro la compagnia AstraZeneca per la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Nessun rinnovo, almeno per ora. Laeuropea non hal’ordine dianti Covid ad, l’azienda anglo svedese contro cui nelle settimane scorse è stata avviata una causa legale per inadempienza del. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato Interno, Thierry, a France Inter: “Noi non abbiamol’ordineche”. Nei giorni scorsi il portavoce per la Salute dellaeuropea, Stefan de Keersmaeckern aveva annunciato che laaveva avviato “un’azione legale contro la compagniaper la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla ...

