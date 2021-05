Vaccini, Big Pharma Vs Biden. Pfizer: “Per niente favorevoli alla revoca dei brevetti” (Di domenica 9 maggio 2021) Contraria alla liberalizzazione temporanea anche Angela Merkel: «La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale nel futuro» La svolta storica degli Stati Uniti sui brevetti dei Vaccini anti-Covid apre uno scenario ricco di possibili sviluppi, ma preoccupa le Big Pharma che la considerano un pericoloso precedente, che non risolverebbe il problema della mancanza di dosi. Il ceo della multinazionale farmaceutica americana Pfizer Albert Bourla ha detto di non essere «per niente» d’accordo alla revoca temporanea dei brevetti sui Vaccini contro il covid negli Stati Uniti, come ha proposto il Presidente Joe Biden. La ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Contrarialiberalizzazione temporanea anche Angela Merkel: «La protezione della proprietà intellettuale è una fonte di innovazione e deve rimanere tale nel futuro» La svolta storica degli Stati Uniti suideianti-Covid apre uno scenario ricco di possibili sviluppi, ma preoccupa le Bigche la considerano un pericoloso precedente, che non risolverebbe il problema della mancanza di dosi. Il ceo della multinazionale farmaceutica americanaAlbert Bourla ha detto di non essere «per» d’accordotemporanea deisuicontro il covid negli Stati Uniti, come ha proposto il Presidente Joe. La ...

