Vaccinazioni anti Covic, Campania terza per numero di somministrazioni (Di domenica 9 maggio 2021) Sono 23.667.315 i vaccini anti Covid-19 somministrati in Italia, l'87,9 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 26.916.650, mentre ammonta a 7.264.758 il totale delle persone vaccinate alle quali sono state iniettate la prima e la seconda dose. Sono questi gli ultimi dati del Report sulla vaccinazione elaborati dal ministero della Salute e dalla struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Il bollettino è stato aggiornato alle 06:55 di oggi. La somministrazione ha riguardato 13.374.793 donne e 10.292.522 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 6.585.451 over 80, a 4.315.025 soggetti fragili o caregiver, a 3.316.521 di operatori sanitari, a 919.302 unità di personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, a 670.692 ospiti di strutture residenziali, a 3.686.649 nella fascia di età ...

