Usa: bambina di 6 anni sfugge a squalo, video virale (Di domenica 9 maggio 2021) È diventato virale un breve video di una bambina di 6 anni sfiorata da quello che sembra uno squalo, a pochi metri dalla riva, a Oahu, Honolulu, Hawaii. La piccola, Anela Rezentes , stava giocando in... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 maggio 2021) È diventatoun brevedi unadi 6sfiorata da quello che sembra uno, a pochi metri dalla riva, a Oahu, Honolulu, Hawaii. La piccola, Anela Rezentes , stava giocando in...

Advertising

occhio_notizie : Sparatoria a New York: due donna e una bambina di 4 anni sono rimaste ferite a Times Square - BreakingItalyNe : USA: Sparatoria tra la folla dopo una lite a Times Square di New York City nello stato di New York: 3 passanti feri… - PinoJazzing : @La_Ri71 @NathanDelMare @Laila1231320 Lari, usa la forza.???? Aiutati con le ombre, quelle delle piante sono proietta… - MondoVistoDaQui : RT @rostokkio: #Idaho, bambina di 11 anni spara a scuola. È la versione USA delle prove Invalsi. - nemboc : RT @rostokkio: #Idaho, bambina di 11 anni spara a scuola. È la versione USA delle prove Invalsi. -