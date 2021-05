Unieuro inaugura la nuova sede E soprattutto un nuovo modo di lavorare | 45 giorni in ufficio all' anno

(Di domenica 9 maggio 2021) Taglio del nastro per lain un palazzo del '400 nel cuore di Forlì totalmente ristrutturato, pur nel mantenimento della tradizione per renderlo funzionale alle esigenze di un'azienda moderna. Il cambio dicoincide con un cambio di modalità lavorativa: si passa a un verso smartworking, tutto a obiettivi e con grande libertà per i dipendenti della centrale....

Taglio del nastro per la nuova sede Unieuro in un palazzo del '400 nel cuore di Forlì totalmente ristrutturato, pur nel mantenimento della tradizione per renderlo funzionale alle esigenze di un'aziend ...Il palazzo. Il prestigioso Palazzo Hercolani, che ospita da aprile 2021 la sede centrale di Unieuro, custodisce un passato importante, ricco di storia e di fascino. Ma non solo, sceglie di scommettere ...