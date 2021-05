Una Vita, anticipazioni 10-15 maggio 2021: Santiago e Genoveva uccidono Ursula (Di domenica 9 maggio 2021) Genoveva e Ursula - Una Vita Addio, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, la storica dark lady della telenovela uscirà definitivamente di scena: Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e il falso Santiago Becerra (Aleix Melé) le tenderanno infatti una trappola mortale, dalla quale ne uscirà perdente. Tuttavia, la Dicenta troverà il modo di vendicarsi anche post mortem. Ecco le anticipazioni degli episodi, in onda su Canale 5 alle 14.10, da lunedì 9 a sabato 15 maggio 2021. Una Vita – puntata 1168 (1^ parte) – anticipazioni lunedì 10 maggio 2021 E’ la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 9 maggio 2021)- UnaAddio,Dicenta (Montse Alcoverro). Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, la storica dark lady della telenovela uscirà definitivamente di scena:Salmeron (Clara Garrido) e il falsoBecerra (Aleix Melé) le tenderanno infatti una trappola mortale, dalla quale ne uscirà perdente. Tuttavia, la Dicenta troverà il modo di vendicarsi anche post mortem. Ecco ledegli episodi, in onda su Canale 5 alle 14.10, da lunedì 9 a sabato 15. Una– puntata 1168 (1^ parte) –lunedì 10E’ la vigilia di Natale e ad Acacias tutti si preparano a ...

