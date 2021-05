Un Posto al Sole, dal 10 al 14 maggio 2021: Ferri vicino alla rovina (Di domenica 9 maggio 2021) Nuove puntate Un Posto al Sole dal 10 al 14 maggio 2021 con colpi di scena incredibili che metteranno a dura prova i protagonisti della soap napoletana. Che cosa sta per accadere? La fine dei cantieri Palladini Come preannunciato da alcuni spoiler i tempi a Napoli saranno molto duri e le nuove puntate Un Posto al Sole dal 10 sino al 14 maggio lasciano poco all'immaginazione. Siamo rimasti con un grande punto interrogativo che riguarda i Cantieri Palladini che presto potrebbero essere ceduti con il destino degli operai appeso ad un filo. Franco Boschi non si vuole arrendere e scoprire chi abbia ucciso Ernesto è diventata oramai una priorità. Ora che sappiamo chi è Pietro Abbate e quale potrebbe essere il suo scopo da qui alle prossime ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 maggio 2021) Nuove puntate Unaldal 10 al 14con colpi di scena incredibili che metteranno a dura prova i protagonisti della soap napoletana. Che cosa sta per accadere? La fine dei cantieri Pdini Come preannunciato da alcuni spoiler i tempi a Napoli saranno molto duri e le nuove puntate Unaldal 10 sino al 14lasciano poco all'immaginazione. Siamo rimasti con un grande punto interrogativo che riguarda i Cantieri Pdini che presto potrebbero essere ceduti con il destino degli operai appeso ad un filo. Franco Boschi non si vuole arrendere e scoprire chi abbia ucciso Ernesto è diventata oramai una priorità. Ora che sappiamo chi è Pietro Abbate e quale potrebbe essere il suo scopo da qui alle prossime ...

Advertising

Giuly81507122 : @Carmen24583545 Palazzo Palladini di 'Un posto al sole'? In realtà come si chiama? - ga_brigabri : @Carmen24583545 Ho visto una puntata di Un posto al sole, e mi sembrava questo palazzo. Può essere? Che palazzo è? Di uso privato? - Avengeriana : @aliensqueeen Questo lunedì e starò più attenta a eventuali fiori nati nel periodo sbagliato. Ho cambiato comunque… - aliensqueeen : @Avengeriana Ma certo! La cosa principale secondo me è trovare un posto che sia al sole ma non con la luce diretta,… - Anthony88as : @imalessia06 @lellacmilan Hai ragione.... Ma pensiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, però pensare che… -