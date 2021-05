Un Posto al Sole Anticipazioni 10 maggio 2021: Alberto licenziato da Barbara ma il Palladini ha in mente di... (Di domenica 9 maggio 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 10 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto è stato licenziato da Barbara ma ha altri piani in mente. Leggi su comingsoon (Di domenica 9 maggio 2021) Scopriamo insieme ledi Unaldella Puntata del 10. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,è statodama ha altri piani in

Advertising

mbmarino : @QuartieriSilvia Premesso che trovare le somiglianze è quasi sempre stupidello, ti hanno mai detto che somigli a Ni… - CasalinoManuela : RT @g_baccolo: Scattare a pellicola mi piace. Aspetto mesi prima di toccare con mano le stampe. È successo anche con questo rullo. L'invern… - fabiopastrello : Chi va via perde il posto all’osteria! Bruno che non te lo vuoi prendere un po’ di sole dopo il tuffo in piscina?… - Monica09058845 : @Cico6823 Qui a 1500 metri sole che spacca...da Dio...domani vi posto foto e video...?????? - MondoTV241 : Un Posto al Sole: ecco le anticipazioni della settimana! (dal 10 al 14 maggio) #unpostoalsole #anticipazioni #raitre -