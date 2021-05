UE | Von der Leyen | “Oggi la posta in gioco è la stessa del 1950 Il cambiamento climatico ha stessa forza distruttrice della guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) “La pandemia è stata traumatica e come per ogni trauma dovremo trovare il modo di parlarne per andare oltre. E non c’è modo migliore di farlo se non offrire una speranza diin meglio. Credo che questo sia un momento importante per i giovani per far sentire la loro voce. La pandemia gli ha rubato oltre anno di vita e per la prima volta in una generazione molti si preoccupano che i loro figli non avranno un futuro migliore del loro. Questo dimostra che è necessaria una nuova forma di solidarietà e di giustizia sociale tra le generazioni. Credo che la Conferenza debba essere l’occasione di un dialogo tra le generazioni. Lainè ladel, allora avendo presente la distruzione del conflitto, ma non illudiamoci, lain ...