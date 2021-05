Ue | Gozi | ‘Conferenza su futuro mette cittadini al centro di progetto europeo’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Oggi prende il via la Conferenza suldell’Europa, una straordinaria consultazione popolare a livello europeo per creare l’Unione del. Lanciata dalla lettera Renaissance di Macron del 4 marzo 2019, la Conferenza rappresenta un’opportunità unica per rire ialdeleuropeo”. Lo scrive su Facebook Sandro, europarlamentare di Renew Europe e presidente del Partito democratico europeo L'articolo proviene da Ildenaro.it.