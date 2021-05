Rinaldi_euro : Dopo le larve arriva il vino annacquato: ecco l'ultima follia dell'Ue - - GassmanGassmann : “Il vino annacquato lo dai ar sorcio.” ?? - lucasofri : Mi pare ci sia una buona dose di “bacio di Biancaneve” nelle polemiche sul “vino annacquato”. - dsravotti : RT @Rinaldi_euro: Dopo le larve arriva il vino annacquato: ecco l'ultima follia dell'Ue - - green_milano : RT @greenMe_it: Ma davvero il vino sarà annacquato per colpa dell’Europa? -

Ultime Notizie dalla rete : vino annacquato

L'assessore all'agroalimentare, Stefania Saccardi , commenta così l'ipotesi che arriva dall'Ue di autorizzare la riduzione o addirittura l'eliminazione dell'alcol dal. "Se è sacrosanto l'...Che cos'è questa storia delvoluto ...Cronaca 9 Maggio 2021 UE e vino annacquato, l’assessore regionale all’agroalimentare Saccardi: “Non scherziamo” Ue, in discussione ipotesi di ‘annacquare’ vini Docg, S ...(ASI) Dalla proposta di allungare il vino con l’acqua a quella di mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie come per le sigarette ma anche il via libera agli insetti a tavola ed i taglia ai prog ...