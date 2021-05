**Ue: Di Maio, ‘Europa è nostra casa comune, renderla più forte’** (Di domenica 9 maggio 2021) Bruxelles, 9 mag. (Adnkronos) – ”L’Europa è un presidio di libertà, sicurezza e diritti per tutti i suoi cittadini. Oggi rendiamo omaggio alla nostra casa comune e rinnoviamo il nostro impegno a difenderla e a promuoverla nel mondo per renderla sempre più forte”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel giorno della Festa dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Bruxelles, 9 mag. (Adnkronos) – ”L’Europa è un presidio di libertà, sicurezza e diritti per tutti i suoi cittadini. Oggi rendiamo omaggio allae rinnoviamo il nostro impegno a difenderla e a promuoverla nel mondo persempre più forte”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Dinel giorno della Festa dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

