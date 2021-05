Ue: Della Vedova, 'va abolito diritto di veto' (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “In questa nuova stagione europea, diritti umani e democrazia tornano a essere centrali, nella consapevolezza che dobbiamo difendere e promuovere i nostri valori di libertà. Dentro l'Unione europea non può esserci chi invece prospera grazie all'accesso al mercato unico e ai fondi europei e viola nel proprio Paese lo stato di diritto e le libertà fondamentali”. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, intervenendo a Piazza del Popolo alla manifestazione di Più Europa nel giorno Della Festa dell'Europa. "Ecco perché -ha aggiunto- chiediamo abolire il potere di veto nel Consiglio europeo. Di questo dovrà occuparsi la Conferenza sul futuro dell'Europa”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “In questa nuova stagione europea, diritti umani e democrazia tornano a essere centrali, nella consapevolezza che dobbiamo difendere e promuovere i nostri valori di libertà. Dentro l'Unione europea non può esserci chi invece prospera grazie all'accesso al mercato unico e ai fondi europei e viola nel proprio Paese lo stato die le libertà fondamentali”. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri, Benedetto, intervenendo a Piazza del Popolo alla manifestazione di Più Europa nel giornoFesta dell'Europa. "Ecco perché -ha aggiunto- chiediamo abolire il potere dinel Consiglio europeo. Di questo dovrà occuparsi la Conferenza sul futuro dell'Europa”.

