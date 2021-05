Ue: Casellati, ‘Europa sia protagonista ripartenza dopo Covid’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Celebrare oggi la festa dell’Europa significa assumersi una grande responsabilità di fronte ai cittadini: restituire loro la normalità. L’Europa, che per settantuno anni ha garantito libertà, progresso e benessere, deve essere il grande protagonista della ripartenza”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Festa dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Celebrare oggi la festa dell’Europa significa assumersi una grande responsabilità di fronte ai cittadini: restituire loro la normalità. L’Europa, che per settantuno anni ha garantito libertà, progresso e benessere, deve essere il grandedella”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione della Festa dell’Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

