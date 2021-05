(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio si festeggia l': l'della pace, della cooperazione e della solidarietà. In questo giorno nel 1950, con la dichiarazione di Schuman, gli Stati europei si univano nella Ceca intorno alla produzione del carbone e dell'acciaio. Oggi con l'Ue si uniscono intorno alla decarbonizzazione e ambiscono alla neutralità climatica. È in occasione di un anniversario così importante che prende avvio la Conferenza suldell': una grande prova di democrazia, una consultazione, virtuale e non solo, che durerà fino al 2022. Sarà centrale la partecipazione dei cittadini e delle cittadine d', e, in particolare, dei. Sono loro gli autori deldell'Unione europea". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche ...

Advertising

TV7Benevento : Ue: Amendola, 'giovani fondamentali per futuro Europa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola giovani

Metro

... Corso Carlo Alberto, Piazza d'Armi e Corso. 243 le persone identificate, 191 i veicoli controllati, 5 i soggetti perquisiti e 7 gli interventi a seguito di segnalazioni inerenti a macchine ...... Sergio D'Angelo, ex assessore in una delle giunte di de Magistris; e l'assessore aima ... gradito a Vincenzo De Luca, e quello del sottosegretario Vincenzo, il meno gettonato. Ma pesa ...Sarà centrale la partecipazione dei cittadini e delle cittadine d’Europa, e, in particolare, dei giovani. Sono loro gli autori del ... Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola in ...Sarà centrale la partecipazione dei cittadini e delle cittadine d’Europa, e, in particolare, dei giovani. Sono loro gli autori del futuro dell’Unione europea”. Lo afferma il sottosegretario alle ...