Uccide il figlio per aver mangiato la torta fatta per la festa del papà: condannato a 37 anni (Di domenica 9 maggio 2021) Travis Stackhouse, 30 anni, ha dichiarato in fine di essere responsabile dell’omicidio di suo figlio di soli 5 anni. L’uomo che ha picchiato il bambino perché aveva mangiato la sua fetta di torta però afferma che l’omicidio non è stato volontario, ma che il bambino sarebbe morto in seguito alle fratture di organi interni causate dalla protesi alla mano. Dopo due anni dal terribile evento, il bambino è morto nel 2019, è stato condannato per omicidio di secondo grado. LEGGI ANCHE => “Odio essere madre”: bimbo percosso e cercato di avvelenare con la candeggina I capi d’accusa Gli atti del processo consegnano una testimonianza degli eventi tragica: Travis avrebbe ammesso di essere molto arrabbiato con suo figlio per ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 maggio 2021) Travis Stackhouse, 30, ha dichiarato in fine di essere responsabile dell’omicidio di suodi soli 5. L’uomo che ha picchiato il bambino perché avevala sua fetta diperò afferma che l’omicidio non è stato volontario, ma che il bambino sarebbe morto in seguito alle fratture di organi interni causate dalla protesi alla mano. Dopo duedal terribile evento, il bambino è morto nel 2019, è statoper omicidio di secondo grado. LEGGI ANCHE => “Odio essere madre”: bimbo percosso e cercato di avvelenare con la candeggina I capi d’accusa Gli atti del processo consegnano una testimonianza degli eventi tragica: Travis avrebbe ammesso di essere molto arrabbiato con suoper ...

