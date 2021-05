“Tutti sapevamo già”. Amici 20, il pubblico ne era sicuro. La notizia adesso è ufficiale (Di domenica 9 maggio 2021) Dei sette semifinalisti, solo 5 sono approdati alla finale di Amici 20. Proprio Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che Ha ringraziato la conduttrice e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni. Si è commosso parlando agli altri concorrenti, che poi lo hanno stretto in un abbraccio enorme. Poi ha parlato con Serena, dicendole che può uscire a testa alta. Anche lei ha ringraziato col sorriso, e anche lei è stata circondata da un abbraccio di gruppo. I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. La sorpresa più grande è arrivata però per Alessandro quando, nello studio di Amici 20, sono entrati Karl Sydow, rinomato produttore teatrale, e Federico Bellone, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Dei sette semifinalisti, solo 5 sono approdati alla finale di20. Proprio Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che Ha ringraziato la conduttrice e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni. Si è commosso parlando agli altri concorrenti, che poi lo hanno stretto in un abbraccio enorme. Poi ha parlato con Serena, dicendole che può uscire a testa alta. Anche lei ha ringraziato col sorriso, e anche lei è stata circondata da un abbraccio di gruppo. I finalisti di20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy. La sorpresa più grande è arrivata però per Alessandro quando, nello studio di20, sono entrati Karl Sydow, rinomato produttore teatrale, e Federico Bellone, ...

