Trionfo Milan sulla Juve, Donnarumma sui social: “Una grande vittoria per inseguire l’obiettivo” (Di domenica 9 maggio 2021) Il post di Juve-Milan si arrichisce di un’altra dichiarazione, questa volta fatta sui social. Si tratta del discusso Gigio Donnarumma che su Instagram ha scritto: “Una grande vittoria per continuare a inseguire il nostro obiettivo #ForzaMilan”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99) Foto: Sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Il post disi arrichisce di un’altra dichiarazione, questa volta fatta sui. Si tratta del discusso Gigioche su Instagram ha scritto: “Unaper continuare ail nostro obiettivo #Forza”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi(@gigiodonna99) Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

