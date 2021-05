Tragico schianto fra auto e moto: muore ragazza di Casatenovo (Di domenica 9 maggio 2021) Come riportano i colleghi di Monza Today , il conducente dell'autovettura, un ragazzo di 29 di Lissone, illeso, è in stato di libertà per omicidio stradale. Lo schianto sabato sera L'incidente è ... Leggi su leccotoday (Di domenica 9 maggio 2021) Come riportano i colleghi di Monza Today , il conducente dell'vettura, un ragazzo di 29 di Lissone, illeso, è in stato di libertà per omicidio stradale. Losabato sera L'incidente è ...

Ultime Notizie dalla rete : Tragico schianto Tragico schianto fra auto e moto: muore ragazza di Casatenovo Lo schianto sabato sera L'incidente è accaduto sabato 8 maggio poco dopo le 21. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti, lo schianto sarebbe avvenuto ...

Schianto in moto nel Casertano, Giacomo muore a 43 anni: lascia due figli piccoli La macchina su cui viaggiava la giovane è una mini Cooper grigia metallizzata, che si è ribaltata più volte dopo aver centrato Tragico schianto in strada, muoiono padre e figlia: l'ultimo giro in ...

Tragico schianto in moto a Idro, muore 60enne di Albano Sant'Alessandro L'Eco di Bergamo Si schianta in moto contro l’auto, centauro muore nel Casertano Tragico incidente a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello (Ce), dove un motociclista di 43 anni si è andato a schiantare contro un’auto, ed è morto poco dopo per le ferite ripor ...

Tragico incidente durante la gita in moto, Albano piange Ferruccio Arsuffi Ferruccio Arsuffi, 60 anni, era partito con una delle sue amate Ducati per un giro insieme a un nipote. A una curva, l’impatto con un’auto: la due ruote è finita contro le rocce. Inutili i soccorsi, l ...

