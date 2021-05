Tornano i matrimoni | le nuove regole per la ripartenza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiUno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19 è sicuramente il comparto del wedding, con eventi sempre posticipati a causa del rischio epidemiologico. Da quando si è iniziato a parlare di, durante l’ultima Conferenza delle Regioni, si è discusso anche del comparto deie delle linee guida da seguire. Nel decreto legge sulle riaperture non c’è una data prevista per ladi questo settore, ma le Regioni sperano che si possa riprendere dal primo giugno. Il protocollo deisegue le stessedella ristorazione e dello svolgimento dei riti civili e religiosi, ma si arricchisce anche di alcune indicazioni integrative che riguardano nello specifico i banchetti. Le linee guida per ladei ...