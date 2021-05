Torino, Nicola: 'Peccato per il risultato, c'è rammarico' (Di domenica 9 maggio 2021) VERONA - Davide Nicola ha commentato a Dazn il pareggio 1 - 1 in casa del Verona : " È stata una gara tosta contro un Verona che ha un gioco consolidato. Una squadra che punta molto sui duelli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) VERONA - Davideha commentato a Dazn il pareggio 1 - 1 in casa del Verona : " È stata una gara tosta contro un Verona che ha un gioco consolidato. Una squadra che punta molto sui duelli ...

