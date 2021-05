Tomori: “Tifosi a Milanello? Mai visto qualcosa di simile” (Di lunedì 10 maggio 2021) A Milan Tv, il difensore del Milan, Tomori, ha parlato della vittoria contro la Juve e del sostegno ricevuto in mattinata dai Tifosi rossoneri a Milanello: “I nostri Tifosi sono stati grandiosi. Ci hanno sostenuto tantissimo. E’ stato bellissimo vedere la passione dei Tifosi ed è stato triste non vederli allo stadio. Non ho mai visto qualcosa di simile, mi ha sorpreso tantissimo. Spero sia stato un grande regalo per loro la vittoria di stasera”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) A Milan Tv, il difensore del Milan,, ha parlato della vittoria contro la Juve e del sostegno ricevuto in mattinata dairossoneri a: “I nostrisono stati grandiosi. Ci hanno sostenuto tantissimo. E’ stato bellissimo vedere la passione deied è stato triste non vederli allo stadio. Non ho maidi, mi ha sorpreso tantissimo. Spero sia stato un grande regalo per loro la vittoria di stasera”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

