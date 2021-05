Tifosi furiosi sui social contro Mazzoleni: “Basta, odia Napoli e la Campania” (Di domenica 9 maggio 2021) Il rigore assegnato da Doveri e revocato da Mazzoleni nella sfida salvezza Benevento-Cagliari ha mandato su tutte le furie il presidente Vigorito. La sfida salvezza tra Benevento e Cagliari, è stata decisa da Mazzoleni, ancora al var dopo i fatti di Napoli-Cagliari. Sul risultato di 1-2 è accaduto l’episodio che ha segnato il destino del match (poi finito 1-3) e forse anche quello delle due squadre. Il Cagliari grazie a questa vittoria compie un grande passo verso la permanenza in serie A, mentre il Benevento finisce con un piede in Serie B. RIGORE NEGATO DA Mazzoleni AL BENEVENTO Asamoah interviene in modo scomposto su Viola, appena entrato in area. L’arbitro Doveri fischia il fallo ed assegna il calcio di rigore, salvo tornare sui suoi passi e annullare la decisione dopo essere stato richiamato dal Var ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 maggio 2021) Il rigore assegnato da Doveri e revocato danella sfida salvezza Benevento-Cagliari ha mandato su tutte le furie il presidente Vigorito. La sfida salvezza tra Benevento e Cagliari, è stata decisa da, ancora al var dopo i fatti di-Cagliari. Sul risultato di 1-2 è accaduto l’episodio che ha segnato il destino del match (poi finito 1-3) e forse anche quello delle due squadre. Il Cagliari grazie a questa vittoria compie un grande passo verso la permanenza in serie A, mentre il Benevento finisce con un piede in Serie B. RIGORE NEGATO DAAL BENEVENTO Asamoah interviene in modo scomposto su Viola, appena entrato in area. L’arbitro Doveri fischia il fallo ed assegna il calcio di rigore, salvo tornare sui suoi passi e annullare la decisione dopo essere stato richiamato dal Var ...

