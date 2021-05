(Di domenica 9 maggio 2021) Disponibile ilsingolo della superstar latina vincitrice di due Latin Grammy®. Il video ruota attorno all’immaginario del “fiore giallo La superstar mondiale della musica latina, vincitrice di due Latin Grammy®,torna con ilsingolo “” (Sony Music Latin), già disponibile in digitale (https://SMI.lnk.to/). È online anche ilufficiale diretto da, nel quale appaiono le stesse margherite rappresentate nella cover ufficiale del singolo. Il video, che ruota attorno all’immaginario del “fiore giallo”, vedecon un, mentre viene trasportato sott’acqua e attraverso campi innevati. Di recente premiato con l’ “Extraordinary Evolution Award” ...

Advertising

Lopinionista : “Tiempo”, nuovo look per Ozuna nel videoclip di Fernando Lugo - maga2901 : RT @annunciodioggi: ?? Nuovo Podcast! 'VI Domingo del Tiempo de Pascua. Ciclo B' su @Spreaker - annunciodioggi : ?? Nuovo Podcast! 'VI Domingo del Tiempo de Pascua. Ciclo B' su @Spreaker - _PuntoZip_ : OZUNA: “TIEMPO”, il nuovo singolo della superstar portoricana, vincitrice di due Grammy Awards - CeccarelliL_ : OZUNA: “TIEMPO”, il nuovo singolo della superstar portoricana, vincitrice di due Grammy Awards -

Ultime Notizie dalla rete : Tiempo nuovo

L'Opinionista

... quando, con la complicità dei registi, assisteva alle prove al Teatro; e, dagli 8 ai 14 anni,...me Tanto po' 'o saje pure tu Si me guarde cu' st'uocchie je nun parlo cchiu' Chist'ammore do...Per il suoprogetto discografico, TY1 ha collaborato con ben 24 artisti , la maggior parte ... ma t'accatte 'o sesso Ricuordete, nn't'accatte 'o, t'accatte 'o Rolex 'O male m'ha ditto na ...Disponibile il nuovo singolo della superstar latina vincitrice di due Latin Grammy®. Il video ruota attorno all’immaginario del “fiore giallo ...Cosa c’è in un abbraccio? Per Charles Bukowski «dentro ad un abbraccio puoi fare di tutto: sorridere e piangere, rinascere e morire. Oppure fermarti a tremarci dentro».