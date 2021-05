“Ti sei fatto male?”. I soliti ignoti, incidente in diretta. Francesco Paolantoni tira fuori la sciabola e si taglia. Amadeus terrorizzato: “Vatti subito a disinfettare!” (Di domenica 9 maggio 2021) Un piccolo quanto ‘doloroso’ fuori programma ai soliti ignoti. È successo tutto in un attimo: ospite, ma non detective, del programma di Rai 1 condotto da Amadeus anche Francesco Paolantoni. L’attore napoletano, nella puntata di sabato 8 maggio 2021, aveva come identità “Stappa le bottiglie con la sciabola”. Un indizio che la concorrente, Marisa Laurito, ha indovinato in fretta. Eppure non sono mancati i colpi di scena: quando per Paolantoni è giunto il momento di dimostrare la sua abilità, la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. “Non fatelo a casa! Vatti a disinfettare il dito”, ha esordito il conduttore alquanto preoccupato. Per fortuna nulla di grave e poco dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Un piccolo quanto ‘doloroso’programma ai. È successo tutto in un attimo: ospite, ma non detective, del programma di Rai 1 condotto daanche. L’attore napoletano, nella puntata di sabato 8 maggio 2021, aveva come identità “Stappa le bottiglie con la”. Un indizio che la concorrente, Marisa Laurito, ha indovinato in fretta. Eppure non sono mancati i colpi di scena: quando perè giunto il momento di dimostrare la sua abilità, la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. “Non fatelo a casa!a disinfettare il dito”, ha esordito il conduttore alquanto preoccupato. Per fortuna nulla di grave e poco dopo ...

