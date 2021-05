Terrorismo | Provenzano | ' dovere di prenderci cura nostra democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Stamattina, in via Caetani, per rendere l'omaggio del Partito democratico alla vita e al sacrificio di Aldo Moro. La notte della Repubblica è stata chiamata quella stagione, ma da quel buio l'Italia seppe uscire, più forte di prima ma più sola, privata di uno dei suoi grandi padri costituenti. Le sue riflessioni sul senso e sul fine del potere politico rimangono un luogo sicuro a cui tornare alla ricerca di un consiglio, di un esempio". Lo afferma in un post su Facebook il vicesegretario del Pd, Giuseppe. "In questo 9 maggio, avrei voluto essere anche altrove. Soprattutto -aggiunge- a Cinisi, dove le ombre nere dellaRepubblica venivano squarciate dalla voce luminosa di Peppino Impastato, ucciso nella notte dai mafiosi, dai vigliacchi. Molti di noi, in quel 1978, non erano ancora nati. Questo giorno ci ...