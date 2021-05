Terrorismo: Fico, ‘orgoglio per aver respinto minaccia difendendo diritti Costituzione’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Considero questa giornata e questa cerimonia uno dei momenti fondamentali per la vita democratica del Paese, in quanto ci impone di fare i conti con la storia della nostra Repubblica, ripercorrendone alcune tra le pagine più tragiche e difficili. Attraverso questo esercizio, possiamo avvertire concretamente il senso di appartenenza ad una stessa comunità nazionale. Essere una comunità, infatti, significa anzitutto rinnovare l’omaggio commosso e non rituale alle tante vittime di una violenza atroce”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del Terrorismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Considero questa giornata e questa cerimonia uno dei momenti fondamentali per la vita democratica del Paese, in quanto ci impone di fare i conti con la storia della nostra Repubblica, ripercorrendone alcune tra le pagine più tragiche e difficili. Attrso questo esercizio, possiamo avvertire concretamente il senso di appartenenza ad una stessa comunità nazionale. Essere una comunità, infatti, significa anzitutto rinnovare l’omaggio commosso e non rituale alle tante vittime di una violenza atroce”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SenatoStampa : #9maggio: da Palazzo Madama, celebrazione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle str… - TV7Benevento : Terrorismo: Fico, 'condannati scontino pena, non è vendetta'... - TV7Benevento : Terrorismo: Fico, 'orgoglio per aver respinto minaccia difendendo diritti Costituzione' (2)... - TV7Benevento : Terrorismo: Fico, 'orgoglio per aver respinto minaccia difendendo diritti Costituzione'... - fattoquotidiano : Giornata della memoria delle vittime del terrorismo: le celebrazioni al Senato con Mattarella, Fico e Casellati -